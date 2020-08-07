Житель Чернігова позивається проти МВС

На його думку, наказ про прирівнювання посад працівників міліції до посад поліції протиправний

На його думку, наказ про прирівнювання посад працівників міліції до посад поліції протиправний

Фото: ОАСК

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом жителя міста Чернігова до Міністерства внутрішніх справ України.

Про це повідомила пресслужба ОАСК, передає RegioNews. Зазначається, що позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ МВС №138 від 17 лютого 2017 року про прирівняння посад працівників міліції до посад поліції. На думку позивача, оскаржуваний наказ не відповідає вимогам Конституції України, інших законів, а Міністр внутрішніх справ України перевищив свої повноваження при його виданні. Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи. Нагадаємо, Двоє посадовців постануть перед судом за розтрату 20 млн гривень КМДА.

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