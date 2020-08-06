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06 серпня 2020, 17:24

Максим Степанов відвідав медичні заклади Львівщини

06 серпня 2020, 17:24
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Робоча поїздка міністра стосувалася здебільшого питань трансплантації та імунізації
Робоча поїздка міністра стосувалася здебільшого питань трансплантації та імунізації
Фото: МОЗ
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Сьогодні, 6 серпня, міністр охорони здоров’я Максим Степанов відвідав з робочим візитом Львівщину.

Про це повідомляє МОЗ, інформує RegioNews.

Міністр побував в трьох медзакладах Львова: лікарні швидкої медичної допомоги, обласній клінічній лікарні та онкологічному центрі.

Свій візит Степанов розпочав з Львівської міської Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги і зазначив, що в лікарні робитимуть операції з трансплантації печінки і легень.

У квітні тут було створено нове відділення трансплантології, і вже з того часу зроблено 4 трансплантації нирок, а декілька тижнів тому — трансплантацію серця. Лікарня потужно розвивається у цьому напрямку", — підкреслив Максим Степанов. "

Також посадовець зазначив, що МОЗ працює над тим, щоб за 2−3 роки Україна мала трансплантаційну незалежність, а такі операції будуть оплачуватися з держбюджету.

Ми хочемо, щоб наші громадяни не їздили за кордон на лікування, адже ми можемо робити такі операції всередині держави. Потрібно лише створити відповідні умови. І саме цим ми активно займаємося", — заявив Максим Степанов.

Максим Степанов не оминув увагою тему теми імунізації:

"На сьогоднішній день Україна повністю забезпечена всіма вакцинами. Це і поліомієліт, і КПК, і вакцина проти дифтерії. Запаси вакцин є у регіонах. І зараз треба суттєво посилити інформаційну та організаційну роботу в цьому напрямку. Це стосується всієї України", — наголосив міністр.

У ході візиту в регіон міністр охорони здоров’я Максим Степанов також відвідав Львівську обласну клінічну лікарню та Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр, де поспілкувався з медичними працівниками.

Нагадаємо, Степанов пригрозив режимом НС регіонам, які протестують проти карантину

Львів МОЗ робота лікарні Максим Степанов
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