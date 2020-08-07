Во Львове из-за масштабного пожара загорелся газопровод

Пожар произошел в производственном здании

Пожар произошел в производственном здании

Фото: ГСЧС

6 августа во Львове в двухэтажном производственном здании на ул.Шевченко 311 произошел масштабный пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения в 16:51, уже в 19:26 пожар был локализован и в 20:24 полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, на месте происшествия существовала угроза взрыва газа из-за возгорания газового трубопровода. Пожару присвоили повышенный ранг опасности.

К его ликвидации привлекли 68 человек личного состава и 16 единиц спецтехники, а также пожарный поезд "Укрзализныци".

Сложность в борьбе с огнем заключалась в отсутствии на территории водоснабжения. Поэтому пожарные проложили дополнительные рукавные линии к ближайшему водоисточнику, чтобы провести забор воды", - добавили в ГСЧС.

Взрыва газа удалось избежать, обошлось без жертв и пострадавших. Огнем была уничтожена крыша на площади 600 кв.м, производственное оборудование на площади 150 кв.м и внешний утеплитель на площади 200 кв.м.

Напомним, за год площадь пожаров в Украине увеличилась в 40 раз, в среднем каждые сутки подразделения ГСЧС ликвидируют по 280 пожаров.