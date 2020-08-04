Розпродаж в’язниць розпочнеться 6 серпня: з молотка піде Ірпінський виправний центр

Наразі центр не працює, засуджених переведено до інших закладів

Наразі центр не працює, засуджених переведено до інших закладів

Фото: Facebook

6 серпня на території першого об’єкту, який буде виставлено на продаж - державної установи «Ірпінський виправний центр (№ 132)», відбудеться захід, присвячений початку розпродажу тюрем.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Міністерство юстиції України, пише Regionews.

Великий розпродаж в’язниць розпочинається! 06 серпня 2020 року об 11:00 відбудеться захід, присвячений початку цього... Опубліковано Міністерство юстиції України Вівторок, 4 серпня 2020 р.

Нагадаємо, 30 липня Мін'юст заявив, що планує вже влітку продавати незадіяні в'язниці. Будівлі тюрем будуть продавати на відкритих аукціонах через систему "Prozorro"

Довідка: Державна установа "Ірпінський виправний центр (№ 132)" розташована в центрі смт. Коцюбинське в 14 км від Києва. Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13.06.2019 № 1750/5 було прийнято рішення про оптимізацію установи шляхом її консервації. Останніх засуджених було переведено до іншого виправного центру в серпні 2019 року. На продаж буде виставлено об’єкти нерухомості установи.