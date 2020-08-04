В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Ризик виникнення пожеж залишається максимально високим

Ризик виникнення пожеж залишається максимально високим

Фото: ДСНС

В Україні з 4 по 6 серпня оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості регіонів.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Найвищі ризики виникнення пожеж рятувальники очікують в Одеській, Миколаївській, Рівненській, Чернівецькій, Хмельницькій та Сумській областях.

4 серпня погода на всій території України буде сухою та спекотною, температура повітря в регіонах коливатиметься від +25 до +30.

Тому в ДСНС закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів і на відкритих територіях.

Нагадаємо, 27 липня пожежа на Луганщині випалила 40 гектарів пшениці. В ДСНС закликають обережно поводитись з вогнем, оскільки пожежі в екосистемах, часто виникають з вини людей.