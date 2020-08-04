Распродажа тюрем начнется 6 августа: с молотка уйдет Ирпенский исправительный центр

Сейчас центр не работает, осужденных переведены в другие заведения

Сейчас центр не работает, осужденных переведены в другие заведения

Фото: Facebook

6 августа на территории первого объекта, который будет выставлен на продажу - государственного учреждения «Ирпенский исправительный центр (№ 132)», состоится мероприятие, посвященное началу распродажи тюрем.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило Министерство юстиции Украины, пишет Regionews.

большая распродажа тюрем начинается! 06 августа 2020 года в 11:00 состоится мероприятие, посвященное началу этого... Опубликовано Министерство юстиции Украины Вторник, 4 августа 2020 г.

Напомним, 30 июля Минюст заявил, что планирует уже летом продавать незадействованные тюрьмы. Здания тюрем будут продавать на открытых аукционах через систему "Prozorro"

Справка: Государственное учреждение "Ирпенский исправительный центр (№ 132)" расположено в центре пгт. Коцюбинское в 14 км от Киева. Согласно приказа Министерства юстиции Украины от 13.06.2019 № 1750/5 было принято решение об оптимизации учреждения путем ее консервации. Последних осужденных перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года. На продажу будут выставлены объекты недвижимости учреждения.