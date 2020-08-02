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02 августа 2020, 16:57 4

Максим Степанов анонсировал повышение зарплат водителям и медикам "скорой"

02 августа 2020, 16:57 4
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о планах по повышению заработных плат для работников экстренной медицинской помощи и обновлении машин «скорой помощи».

Об этом пишет Regionews.

Глава Минздрава признал, что условия работы сотрудников "скорой", являются недопустимыми. Для их улучшения в первую очередь планируется повышение заработной платы.

Уже с 1 июля увеличено финансирование ЭМП на 40%, а с 1 сентября запланировано увеличение зарплат медицинским работникам, в том числе и работникам экстренной медицинской помощи", - отметил министр.

Согласно предложениям Минздрава по госбюджету на 2021 год, зарплата водителя скорой должен составлять 10-12 тыс. грн, диспетчера — 12-13 тыс. грн, фельдшера — 14-16 тыс. грн, врача — 20-22 тыс. грн.

Степанов также рассказал, что на сегодня есть почти 1,8 тысячи автомобилей "скорой", которым более 10 лет или же они вообще выведены из эксплуатации, но находятся на балансах станций ЭМП. В этом году Минздрав планирует закупить до 400 автомобилей, еще 1,4 тысячи должны быть приобретены в течение следующих двух лет.

02.08.2020 Онлайн-брифинг по ситуации с противодействием распространению коронавірусної инфекции

Онлайн-брифинг с переводом жестовою языке министра здравоохранения Украины Максима Степанова

Опубликовано Министерство здравоохранения'я України Суббота, 1 августа 2020 года.

Напомним, сегодня же Максим Степанов пояснил, что местная власть не может смягчать карантинные ограничения.

зарплаты министр водители скорая помощь Минздрав авто медики Максим Степанов
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