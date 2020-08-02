Нардепи хочуть створити орган, який буде займатися репатріацією українців

Парламентарії беруть приклад з інших держав, які працюють з діаспорою

Парламентарії беруть приклад з інших держав, які працюють з діаспорою

Фото: Радіо Свобода

Про це у спецпроекті "Суспільного" розповів "слуга народу" Святослав Юраш, голова підкомітету з питань зв'язків і захисту прав та інтересів українців за кордоном. повідомляє RegioNews.

Він уточнив, що має "давню і добру взаємодію" з ключовими структурами української діаспори, як-от з Світовим конгресом українців.

Ми дуже багато спілкувалися про різноманітні варіанти того, як можна покращувати державну взаємодію з діаспорою. Серед ідей, які є зараз, це створювати в напрямку репатріації українців додому якийсь орган, який буде цим займатися", — розповів Юраш.

За його словами, в Ізраїлі, Ірландії, Румунії, Албанії та інших країнах світу активно працюють над тим, щоб повертати своїх діаспорян назад на батьківщину. Каже, що там для цього втілюють різні економічні, соціальні і культурні програми.

Для мене зрозуміло, що Україна має не менше 20 млн українців по всьому світу, і нам треба щось робити, щоб ці потенційні громадяни стали частиною нашого організму", — додав Юраш.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Слуги народу" також працюють над законом про опозицію.