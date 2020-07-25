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25 липня 2020, 14:12 6

Під Києвом сталася смертельна ДТП: зіткнулися вантажівка, легковик і маршрутка

25 липня 2020, 14:12 6
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Винуватець аварії загинув від численних травм
Винуватець аварії загинув від численних травм
Фото: Нацполіція
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На Київщині в районі села Семиполки сталося зіткнення фури, маршрутки та легковика, на місці працює поліція, медики і рятувальники.

Як передає RegioNews, про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Від удару легковик перетворився на купу металу. Маршрутка на боці в кюветі. Є загиблі. На місці медики, поліція і СОГ. Рух утруднено. Будьте уважні і обережні, не поспішайте", - йдеться в повідомленні.

Згідно з попередньою інформацією, винуватцем аварії став водій легковика, який виїхавши на зустрічну вдарив фуру в ліве колесо, від чого її понесло прямо в лоб автобуса повного людей.

Завдяки майстерності водія автобуса, який уникнув лобового удару, отримав удар по дотичній після чого перекинувся і злетів у кювет.

Винуватець загинув від численних травм, намагалися реанімувати, але травми були не сумісні з життям. Госпіталізовано 9 осіб з травмами середньої тяжкості. Іншим надавалася допомога на місці. Люди їхали з моря додому. Були сім'ї з дітьми", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція почала профілактичні перевірки на дорогах по всій Україні.

автобус ДТП поліція дороги діти
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