На Миколаївщині водій вантажівки влаштував смертельний наїзд на пішоходів
У Кривоозерському районі Миколаївської області водій вантажного автомобіля зіткнувся з відбійником і наїхав на двох пішоходів.
Про це повідомили у Facebook поліції Миколаївської області, передає RegioNews.
Подія сталася 30 липня близько 13:00 на 297 км траси Київ-Одеса.
47-річний водій вантажного автомобіля DAF з напівпричепом допустив зіткнення з дорожнім відбійником з послідуючим наїздом на двох чоловіків - 26-ти та 30-ти років, які перебували на прилеглій до автодороги території АЗС”, - йдеться в повідомленні Нацполіції.
Обидва пішоходи загинули на місці події. Поліцейські порушили кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.
У випадку, якщо наїзд на пішоходів стався з вини водія, йому загрожує від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами.
Нагадаємо, одеський активіст Ганул спровокував потрійне ДТП: обійшлося без постраждалих.