На Миколаївщині водій вантажівки влаштував смертельний наїзд на пішоходів

Обидва пішоходи загинули на місці події

Обидва пішоходи загинули на місці події

Фото: Нацполіція

У Кривоозерському районі Миколаївської області водій вантажного автомобіля зіткнувся з відбійником і наїхав на двох пішоходів.

Про це повідомили у Facebook поліції Миколаївської області, передає RegioNews.

Подія сталася 30 липня близько 13:00 на 297 км траси Київ-Одеса.

47-річний водій вантажного автомобіля DAF з напівпричепом допустив зіткнення з дорожнім відбійником з послідуючим наїздом на двох чоловіків - 26-ти та 30-ти років, які перебували на прилеглій до автодороги території АЗС”, - йдеться в повідомленні Нацполіції.

Обидва пішоходи загинули на місці події. Поліцейські порушили кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

У випадку, якщо наїзд на пішоходів стався з вини водія, йому загрожує від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, одеський активіст Ганул спровокував потрійне ДТП: обійшлося без постраждалих.