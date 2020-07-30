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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
30 липня 2020, 16:12 6

На Миколаївщині водій вантажівки влаштував смертельний наїзд на пішоходів

30 липня 2020, 16:12 6
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Обидва пішоходи загинули на місці події
Обидва пішоходи загинули на місці події
Фото: Нацполіція
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У Кривоозерському районі Миколаївської області водій вантажного автомобіля зіткнувся з відбійником і наїхав на двох пішоходів.

Про це повідомили у Facebook поліції Миколаївської області, передає RegioNews.

Подія сталася 30 липня близько 13:00 на 297 км траси Київ-Одеса.

47-річний водій вантажного автомобіля DAF з напівпричепом допустив зіткнення з дорожнім відбійником з послідуючим наїздом на двох чоловіків - 26-ти та 30-ти років, які перебували на прилеглій до автодороги території АЗС”, - йдеться в повідомленні Нацполіції.

Обидва пішоходи загинули на місці події. Поліцейські порушили кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

У випадку, якщо наїзд на пішоходів стався з вини водія, йому загрожує від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, одеський активіст Ганул спровокував потрійне ДТП: обійшлося без постраждалих.

ДТП поліція дороги авто смерті Миколаїв
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