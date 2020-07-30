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30 июля 2020, 21:25 3

В зоне ООС умерли трое военных из-за "резкого ухудшения состояния здоровья"

30 июля 2020, 21:25 3
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В штабе ООС сегодня вечером, 30 июля, сообщили о смерти троих военных из-за «резкого ухудшения состояния здоровья».

Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.

С начала текущей недели трое украинских военных из рядов Объединенных сил умерли "вследствие резкого ухудшения состояния здоровья".

28 июля перестало биться сердце солдата Артура Бахнара, 29 июля оборвалась жизнь солдата Сергея Вергуна. А сегодня Украина потеряла еще одного защитника – старшего сержанта Владимира Перекрестова", – говорится в сообщении.

Командование объединенных сил с грустью сообщает, что с начала недели мы потеряли трех преданных патриотов и мужественных...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Четверг, 30 июля 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что 27 июля, когда начало действовать перемирие, потерь среди военных за боевые действия (погибших и раненых) нет.

ООС Донбасс смерти военные здоровье болезнь
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