09:49  30 липня
В Україні зафіксований ще один антирекорд за кількістю нових випадків зараження COVID-19
13:16  30 липня
Зеленський звільнив чотирьох голів райдержадміністрацій
08:19  30 липня
Перемир'я на Донбасі: бойовики знову вчинили провокаційний обстріл
UA | RU
UA | RU
30 липня 2020, 14:32 4

На Херсонщині місцевий житель влаштував стрілянину: є поранений

30 липня 2020, 14:32 4
Читайте также на русском языке
Поліцейські вже затримали чоловіка
Поліцейські вже затримали чоловіка
Фото: Нацполіції
Читайте также
на русском языке

В житловому районі одного із сіл Херсонської області чоловік з ознаками наркотичного сп’яніння, закрившись у оселі, влаштував стрілянину з мисливської рушниці та поранив одну людину. Для затримання чоловіка було залучено спецназ КОРД, який оточив місце події.

Про це повідомили у департаменті карного розшуку Національної поліції, передає RegioNews.

За даними поліцейських, місцевий житель пішов на злочин на тлі неприязних відносин зі знайомим.

Завдяки професіоналізму працівників "поліції діалогу" було проведено спецоперацію без застосування зброї, за результатами якої знешкоджено та затримано агресивного стрілка", - йдеться у повідомленні.

Потерпілому надано медичну допомогу, його життя і здоров'ю нічого не загрожує. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, НАБУ повідомило підозру шостому фігуранту справи про корупцію Новака.

стрілянина поліція Херсон поранення правоохоронці
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
Всі відео »
Київ: кому належать автовокзали столиці
Місцеві вибори всупереч сценарію: як партія Зеленського переграє саму себе
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Всі блоги »