На Херсонщині місцевий житель влаштував стрілянину: є поранений

Поліцейські вже затримали чоловіка

Поліцейські вже затримали чоловіка

Фото: Нацполіції

В житловому районі одного із сіл Херсонської області чоловік з ознаками наркотичного сп’яніння, закрившись у оселі, влаштував стрілянину з мисливської рушниці та поранив одну людину. Для затримання чоловіка було залучено спецназ КОРД, який оточив місце події.

Про це повідомили у департаменті карного розшуку Національної поліції, передає RegioNews.

За даними поліцейських, місцевий житель пішов на злочин на тлі неприязних відносин зі знайомим.

Завдяки професіоналізму працівників "поліції діалогу" було проведено спецоперацію без застосування зброї, за результатами якої знешкоджено та затримано агресивного стрілка", - йдеться у повідомленні.

Потерпілому надано медичну допомогу, його життя і здоров'ю нічого не загрожує. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, НАБУ повідомило підозру шостому фігуранту справи про корупцію Новака.