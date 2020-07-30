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30 липня 2020, 17:45 6

Убивство злочинця на Полтавщині виявилося інсценованим: організатора затримано

30 липня 2020, 17:45 6
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Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань інсценували вбивство чоловіка, аби затримати організатора

Про це пише Regionews з посиланням на ГУ Нацполіції України.

Встановлено, що мотивом "замовлення" став перерозподіл сфер впливу у злочинному світі. За "виконану роботу" "кілер" мав отримати $50 тисяч. Убити мали жителя Донецької області, відомого у злочинному світі. А замовив його вбивство – кримінальний авторитет.

Сьогодні, 30 липня, поліцейські затримали організатора "на гарячому" – під час передачі частини обіцяних коштів у сумі $25 тисяч. Раніше було задокументовано факт передачі ще $5тисяч. Затриманий – 45-річний мешканець Київської області із кримінальним минулим.

Розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що вчора, 29 липня, близько 16-ї години на автодорозі Київ-Харків, поблизу міста Пирятин, було інсценовано розстріл чоловіка у салоні автомобіля "Mercedes-Benz S-Class". Інформація була розповсюджена в ЗМІ та використана як доказ для замовника злочину.

кримінал злочин розслідування убивство поліція затримання Полтавська область
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