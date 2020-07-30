В Одесі поліцейський Toyota протаранив мікроавтобус: є постраждалі

Постраждали двоє патрульних і водій мікроавтобуса, їх госпіталізували з черепно-мозковими травмами

Постраждали двоє патрульних і водій мікроавтобуса, їх госпіталізували з черепно-мозковими травмами

Фото: Думська

В Одесі зіткнулися автомобіль патрульної поліції та мікроавтобус "Рено" на перехресті проспекту Шевченка і проспекту Гагаріна. Постраждалі - двоє патрульних, хлопець і дівчина, а також водій мікроавтобуса. Їх госпіталізували з черепно-мозковими травмами.

Про це повідомляє "Думська", передає RegioNews.

У поліцейського автомобіля зім'ята ліва частина кузова, а у мікроавтобуса постраждали передній корпус і бампер", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждали три людини. Хлопець і дівчина з екіпажу патрульної поліції, та водій мікроавтобуса.

Всі троє отримали черепно-мозкові травми. У дівчини і водія мікроавтобуса також переломи ребер. Також у дівчини, ймовірно, травма спини. Трьох постраждалих госпіталізували", - повідомляє видання.

На місці працюють рятувальники та правоохоронці.

Як повідомляють в патрульної поліції Одеси, поліцейський автомобіль слідував на виклик про спробу самогубства жінки, яка хотіла стрибнути з даху будівлі.

Екіпаж патрульних відразу виїхав на місце події. Службовий автомобіль слідував на виклик з увімкненими проблисковими маячками та звуковою сиреною. На перехресті проспектів Шевченка та Гагаріна відбулось зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на відпрацювання виклику про спробу самогубства одразу був направлений інший екіпаж патрульної поліції, який разом зі співробітниками ДСНС врятував жінку.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області поліцейський збив пішохода і втік з місця пригоди.