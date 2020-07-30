На Київщині припинили діяльність конвертцентру, який "відмив" 330 млн

Загалом у цій справі було проведено 15 обшуків

Загалом у цій справі було проведено 15 обшуків

Фото: flickr

У Київській області співробітники податкової поліції ліквідували конвертаційний центр, через який було проведено операцій більше ніж на 330 мільйонів гривень.

Про це повідомляється на сайті Державної фіскальної служби області, передає RegioNews.

Було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки протиправні послуги з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, реально діючі підприємства перераховували гроші на рахунки підконтрольних зловмисникам фірм за нібито промислові та будівельні товари.

Вони у свою чергу, "відмивали" ці гроші і передавали готівку замовникам разом з підробленими документами.

В офісах і за місцем проживання підозрюваних фіскали провели 15 обшуків. Були вилучені 60 підроблених печаток, бухгалтерські документи і чорнові записи.

Нагадаємо, 29 липня силовики задокументували масштабну вирубку лісів на заході та півночі України. Вирубка не лише завдала збитків державі, але й стала причиною повені.