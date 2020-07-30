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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
30 июля 2020, 14:41 4

В Киеве задержали злоумышленников, которые "минировали" здания и метро

30 июля 2020, 14:41 4
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За неделю поступило 17 сообщений о минировании объектов
За неделю поступило 17 сообщений о минировании объектов
Фото: flickr
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В Киеве задержали злоумышленников, которые сообщали о заминировании объектов инфраструктуры города.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает RegioNews.

По его словам, в течение недели столичные объекты недвижимости "минировали" 17 раз, одному из задержанных всего 20 лет. Он сообщил о заминировании и захвате заложников.

Он позвонил по спецлинии 102 и сообщил о заложенной взрывчатке в пяти торговых центрах столицы и о захвате 20 заложников в автобусе", - сообщил Корищенко.

Также полицейские задержали "минера" станции метро "Вокзальная", который 29 июля почти на час остановил работу Святошинско-Броварской линии метрополитена.

По данным прокуратуры Киева, для проверки сообщения о заминировании станцию закрывали на вход и выход, а также эвакуировали более 300 пассажиров.

Станцию метро осмотрели кинологи с привлечением служебных собак, эксперты взрывотехнических и пожежотехничних экспертиз. По результатам обследования подозрительных предметов, а также взрывоопасных предметов и веществ обнаружено не было.

Это - 26-летний житель Святошинского района, который объяснил свои действия тем, что якобы хотел проверить готовность полиции к проверке подобных сообщений", - добавил Корищенко.

Им боим объявили подозрение в заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, им грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, 23 июля в трех городах Украины сообщили о "минировании" зданий.

Киев минирование преступление полиция задержание
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