В Украине блокировали масштабную контрабанду лекарств

В Украине реализовывали сомнительные медпрепараты для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний

В Украине реализовывали сомнительные медпрепараты для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний

Служба безопасности Украины разоблачила международную группировку, которая занималась контрабандой и продажей в нашей стране лекарственных средств сердечно-сосудистой, онкологической и репродуктивной групп неподтвержденного происхождения.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на СБУ.

По предварительным данным, незарегистрированные в нашей стране препараты участники группы из Киева и Харьковщины нелегально получали с территории РФ и одной из стран Западной Азии, в том числе через международные почтовые сервисы.

Полученную продукцию злоумышленники предлагали на специализированных интернет-платформах и доставляли его заказчикам курьерами и сервисами экспресс-доставки. При этом хранение и транспортировка препаратов осуществлялось без соблюдения установленных санитарных норм, в частности температурного режима.

Во время обысков по местам проживания фигурантов и хранения контрабандной продукции правоохранители изъяли почти 2,5 тысячи упаковок медсредств сомнительного качества на общую сумму свыше 3 млн грн. Также обнаружены документы с доказательствами противоправной деятельности и деньги, предположительно полученные преступным путем. Планируется направление изъятых препаратов на экспертизу.

В рамках ранее открытого уголовного производства продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечении к ответственности лиц, причастных к махинациям.

СБУ блокировала реализацию контрабандных медпрепаратов сомнительного качества для лечения онкологических и сердечно-сосудистых... Опубликовано Служба безопасности Украины Среда, 29 июля 2020 г.

Напомним, несколько недель назад в Днепре также блокировали масштабную контрабанду лекарств .