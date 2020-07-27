Зарплата шахтарям: у Міненерго повністю розрахувалося з боргами

Залишається ще заборгованість, яка стосується реалізації вугільної продукції

Залишається ще заборгованість, яка стосується реалізації вугільної продукції

Фото: з відкритих джерел

В. о. голови Міненерго Ольга Буславець заявила, що Міністерство енергетики повністю розрахувалося з боргами по заробітній платі шахтарям. Виплачено вже близько 3 млрд грн.

Про це передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

За цей період вдалося погасити заборгованість по заробітним платам з бюджету. Всього за півроку поточного було спрямовано на оплату державним вугільним підприємствам близько 3 мільярдів гривень. Ці борги, які залишились - понад 200 мільйонів гривень - будуть погашені найближчим часом і будуть повертатися із реалізації вугільної продукції", - повідомила Буславець.

За її словами, заборгованість, яка залишилася стосується реалізації вугільної продукції.

Також Міненерго планує провести модернізацію шахт в наступному році. Однак, щоб модернізувати, треба розуміти, які шахти необхідно закрити.

Ми завершуємо методологію, за допомогою якої ми будемо ранжувати шахти за їхньою перспективністю… У цьому році я не бачу можливості, щоб були вкладені якісь кошти, що стосується наступного року, звичайно, ми будемо закладати такі плани", — зазначила Буславець.

Нагадаємо, 30 червня під Офіс президента прийшли страйкувати гірники з вимогою виплати боргів по зарплаті.