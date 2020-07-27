Зарплата шахтерам: в Минэнерго полностью рассчиталось с долгами

Остается еще задолженность, касающаяся реализации угольной продукции

Остается еще задолженность, касающаяся реализации угольной продукции

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И.о. главы Минэнерго Ольга Буславец заявила, что Министерство энергетики полностью рассчиталось с долгами по заработной плате шахтерам. Выплачено уже около 3 млрд грн.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

За этот период удалось погасить задолженность по заработным платам из бюджета. Всего за полгода текущего было направлено на оплату государственным угольным предприятиям около 3 миллиардов гривен. Эти долги, которые остались - более 200 млн гривен - будут погашены в ближайшее время и будут возвращаться с реализации угольной продукции", - сообщила Буславец.

По ее словам, оставшаяся задолженность касается реализации угольной продукции.

Также Минэнерго планирует провести модернизацию шахт в следующем году. Однако, чтобы модернизировать, надо понимать, какие шахты необходимо закрыть.

Мы завершаем методологию, с помощью которой мы будем ранжировать шахты по их перспективности… В этом году я не вижу возможности, чтобы были вложены какие-то средства, что касается следующего года, конечно, мы будем закладывать такие планы", — отметила Буславец.

Напомним, 30 июня под Офис президента пришли бастовать горняки с требованием выплаты долгов по зарплате.