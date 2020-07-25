Новий антирекорд: протягом доби зафіксували 1106 нових випадків COVID-19

За минулу добу померло 19 хворих, а 611 – видужало

За минулу добу померло 19 хворих, а 611 – видужало

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В Україні на ранок 25 липня зафіксовано вже 63 929 випадків COVID-19, при цьому 35 497 чоловік вже одужали, відомо про 1590 летальних випадків.