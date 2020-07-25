Новий антирекорд: протягом доби зафіксували 1106 нових випадків COVID-19
За минулу добу померло 19 хворих, а 611 – видужало
За минулу добу померло 19 хворих, а 611 – видужало
В Україні на ранок 25 липня зафіксовано вже 63 929 випадків COVID-19, при цьому 35 497 чоловік вже одужали, відомо про 1590 летальних випадків.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За останню добу найбільшу кількість випадків COVID-19 виявили в Києві - 129, у Львівській області - 114, в Івано-Франківській - 85.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 2512 випадків;
- Волинська область — 3503 випадки;
- Дніпропетровська область — 1317 випадків;
- Донецька область — 842 випадки;
- Житомирська область — 1691 випадок;
- Закарпатська область — 4774 випадки;
- Запорізька область — 725 випадків;
- Івано-Франківська область — 3937 випадків;
- Кіровоградська область — 690 випадків;
- м. Київ — 7525 випадків;
- Київська область — 3461 випадок;
- Львівська область — 8702 випадки;
- Луганська область — 119 випадків;
- Миколаївська область — 539 випадків;
- Одеська область — 2846 випадків;
- Полтавська область — 388 випадків;
- Рівненська область — 5542 випадки;
- Сумська область — 411 випадків;
- Тернопільська область — 2672 випадки;
- Харківська область — 3342 випадки;
- Херсонська область — 219 випадків;
- Хмельницька область — 1037 випадків;
- Чернівецька область — 5548 випадків;
- Черкаська область — 897 випадків;
- Чернігівська область — 690 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, що станом на ранок 24 липня в Україні коронавірусом заразилися 972 людини.
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