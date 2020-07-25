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Новий антирекорд: протягом доби зафіксували 1106 нових випадків COVID-19
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25 липня 2020, 10:29 4

Новий антирекорд: протягом доби зафіксували 1106 нових випадків COVID-19

25 липня 2020, 10:29 4
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За минулу добу померло 19 хворих, а 611 – видужало
pixabay.com
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В Україні на ранок 25 липня зафіксовано вже 63 929 випадків COVID-19, при цьому 35 497 чоловік вже одужали, відомо про 1590 летальних випадків.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За останню добу найбільшу кількість випадків COVID-19 виявили в Києві - 129, у Львівській області - 114, в Івано-Франківській - 85.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 2512 випадків;
  • Волинська область — 3503 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1317 випадків;
  • Донецька область — 842 випадки;
  • Житомирська область — 1691 випадок;
  • Закарпатська область — 4774 випадки;
  • Запорізька область — 725 випадків;
  • Івано-Франківська область — 3937 випадків;
  • Кіровоградська область — 690 випадків;
  • м. Київ — 7525 випадків;
  • Київська область — 3461 випадок;
  • Львівська область — 8702 випадки;
  • Луганська область — 119 випадків;
  • Миколаївська область — 539 випадків;
  • Одеська область — 2846 випадків;
  • Полтавська область — 388 випадків;
  • Рівненська область — 5542 випадки;
  • Сумська область — 411 випадків;
  • Тернопільська область — 2672 випадки;
  • Харківська область — 3342 випадки;
  • Херсонська область — 219 випадків;
  • Хмельницька область — 1037 випадків;
  • Чернівецька область — 5548 випадків;
  • Черкаська область — 897 випадків;
  • Чернігівська область — 690 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, що станом на ранок 24 липня в Україні коронавірусом заразилися 972 людини.

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