У Києві на карантин закрили один з монастирів ПЦУ

Серед місцевих жителів були підтверджені випадки коронавірусу

Серед місцевих жителів були підтверджені випадки коронавірусу

Фото: Facebook

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні монастиря в Facebook.

Оголошення про закриття на самоізоляцію. У зв'язку зі встановленням серед тих, хто проживає в монастирі, осіб з підтвердженням захворювання на коронавірус, згідно з карантинними приписами, Свято-Феодосіївський монастир закривається для відвідування", - сказано у повідомленні.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, на території монастиря проживають вісім насельників. Точна кількість хворих не уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні зафіксували новий коронавірусний антирекорд: протягом доби виявили 1106 нових випадків COVID-19.