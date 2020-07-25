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25 липня 2020, 16:11 2

У Києві на карантин закрили один з монастирів ПЦУ

25 липня 2020, 16:11 2
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Серед місцевих жителів були підтверджені випадки коронавірусу
Серед місцевих жителів були підтверджені випадки коронавірусу
Фото: Facebook
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У столиці на карантин закрився Свято-Феодосійський ставропігійний чоловічий монастир Православної церкви України.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні монастиря в Facebook.

Оголошення про закриття на самоізоляцію. У зв'язку зі встановленням серед тих, хто проживає в монастирі, осіб з підтвердженням захворювання на коронавірус, згідно з карантинними приписами, Свято-Феодосіївський монастир закривається для відвідування", - сказано у повідомленні.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, на території монастиря проживають вісім насельників. Точна кількість хворих не уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні зафіксували новий коронавірусний антирекорд: протягом доби виявили 1106 нових випадків COVID-19.

коронавірус Київ карантин самоізоляція Священник
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