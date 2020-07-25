У Києві на карантин закрили один з монастирів ПЦУ
Серед місцевих жителів були підтверджені випадки коронавірусу
Серед місцевих жителів були підтверджені випадки коронавірусу
У столиці на карантин закрився Свято-Феодосійський ставропігійний чоловічий монастир Православної церкви України.
Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні монастиря в Facebook.
Оголошення про закриття на самоізоляцію. У зв'язку зі встановленням серед тих, хто проживає в монастирі, осіб з підтвердженням захворювання на коронавірус, згідно з карантинними приписами, Свято-Феодосіївський монастир закривається для відвідування", - сказано у повідомленні.
Згідно з інформацією з відкритих джерел, на території монастиря проживають вісім насельників. Точна кількість хворих не уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні зафіксували новий коронавірусний антирекорд: протягом доби виявили 1106 нових випадків COVID-19.
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