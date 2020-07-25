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25 липня 2020, 18:29 2

Зеленський хоче, щоб Україна отримала вакцину від коронавірусу однією з перших

25 липня 2020, 18:29 2
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Багато країн вже шикуються в чергу за вакциною від COVID-19
Багато країн вже шикуються в чергу за вакциною від COVID-19
Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський контролює питання про придбання Україною вакцини проти коронавірусу, коли вона буде виготовлена.

Про це повідомляє пресслужба голови держави, передає RegioNews.

Президент підкреслив, що необхідно вже зараз думати про питанні закупівлі вакцини від коронавірусу, адже весь світ вже вже шикується в черги.

Наші дипломатичні контакти та світові ресурси повідомляють про те, що вакцину виготовляють уже в кількох країнах. Навіть якщо вона буде готова наступного року, Україна повинна бути серед перших країн, які матимуть змогу закупити вакцину. Ми повинні думати про це вже зараз. Весь світ шикується в черги", – зауважив Зеленський.

На це міністр охорони здоров'я Максим Степанов відповів, що проводить консультації і підтримує контакт з компаніями і дипломатами різних країн, вивчаючи інформацію.

Нагадаємо, сьогодні зафіксували новий коронавірусний антирекорд: протягом доби виявили 1106 нових випадків COVID-19.

коронавірус Володимир Зеленський вакцина карантин президент
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