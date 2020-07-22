У Львові дозволили проводити святкові та масові заходи

Їх можна проводити за умови дотримання карантинних норм

Їх можна проводити за умови дотримання карантинних норм

Фото: Facebook

У Львові комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила проводити масові заходи.

Про це повідомила голова міського штабу із протидії COVID-19 Галина Слічна, передає RegioNews.

За її словами, мова йде про заходи, що відбуваються у приміщеннях, а також на відкритому просторі.

Головною умовою їх проведення є дотримання фізичної дистанції у півтора метри, а також наявність 5 метрів площі на 1 людину.

Вчора ми прийняли відповідне рішення на міській комісії, тому тепер можна проводити різні заходи, святкування", - сказала Слічна.

Вона додала, що станом на 22 липня у Львові та в області підтверджено 8353 випадки коронавірусу, з них 212 – летальні. 1832 пацієнти одужали.

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Нагадаємо, добовий показник COVID-19 в Україні різко зріс: заразилися 829 осіб.