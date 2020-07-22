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22 липня 2020, 12:13 6

В Україні з початку пандемії COVID-19 захворіло вже 225 вагітних жінок

22 липня 2020, 12:13 6
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Шість жінок перебували в реанімації у важкому стані, двоє померли
Шість жінок перебували в реанімації у важкому стані, двоє померли
Фото: freepik.com
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В Україні за чотири місяці пандемії коронавірусну хворобу виявили у 225 вагітних жінок. Це 0,4% від усіх захворілих COVID-19.

Про це під час брифінгу заявила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає RegioNews.

За чотири місяці епідемії було госпіталізовано 92 вагітні з коронавірусом. Шість перебували у вкрай важкому стані. На жаль, ми втратили двох вагітних жінок з діагнозом COVID-19 - в Івано-Франківській та Львівській областях", - сказала заступник міністра.

За її словами, вагітні з коронавірусом є особливо складною групою пацієнтів.

Найбільше хворих вагітних з COVID-19 у Києві, Рівненській, Закарпатській, Київській, Чернівецькій, Волинській та Тернопільській областях.

Нагадаємо, що станом на ранок 22 липня в Україні коронавірусом заразилися ще 829 чоловік.

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