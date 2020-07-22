Во Львове разрешили проводить праздничные и массовые мероприятия

Их можно проводить при условии соблюдения карантинных норм

Их можно проводить при условии соблюдения карантинных норм

Фото: Facebook

Во Львове комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила проводить массовые мероприятия.

Об этом сообщила председатель городского штаба по противодействию COVID-19 Галина Сличная, передает RegioNews.

По ее словам, речь идет о мероприятиях, которые происходят в помещениях, а также на открытом пространстве.

Главным условием их проведения является соблюдение физической дистанции в полтора метра, а также наличие 5 метров площади на 1 человека.

Вчера мы приняли соответствующее решение в городской комиссии, поэтому теперь можно проводить различные мероприятия, празднования", - сказала Сличная.

Она добавила, что по состоянию на 22 июля во Львове и в области подтверждено 8353 случая коронавируса, из них 212 - летальные. 1832 пациента выздоровели.

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Напомним, суточный показатель COVID-19 в Украине резко вырос: заразились 829 человек.