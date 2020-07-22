У Житомирській області виявили масову загибель риби
У смт. Першотравенськ Баранівського району Житомирської області екологи зафіксували масову загибель риби у річці Хомора.
Про це у Facebook повідомляє Державна екологічна інспекція Поліського округу, передає RegioNews.
На загибель риби спочатку скаржилися місцеві жителі, згодом на місце виїхали спеціалісти для перевірки цих фактів.
Спільно з працівниками поліції, рибоохоронного патруля, громадськості проведено обстеження р. Хомора де виявлено загибель водних живих ресурсів в басейні річки на відрізку від проїздного мосту в смт. Першотравенськ до місця злиття річок Случ та Хомора", - йдеться в повідомленні.
Також були відібрані проби води на дослідження, які показали рівень кисню 2,9 мл. при нормі 4,0 - 6,0.
Проведено підрахунок загиблої по видах риби та буде проведено розрахунок збитків. Матеріали готуються для передачі до поліції з метою встановлення винних осіб", - додали в екоінспекції.
Нагадаємо, 7 липня у Миколаївській області зафіксували масову загибель риби.