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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
22 липня 2020, 11:42 4

У Житомирській області виявили масову загибель риби

22 липня 2020, 11:42 4
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За словами екологів, риба гине через промислові викиди
За словами екологів, риба гине через промислові викиди
Фото: Facebook
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У смт. Першотравенськ Баранівського району Житомирської області екологи зафіксували масову загибель риби у річці Хомора.

Про це у Facebook повідомляє Державна екологічна інспекція Поліського округу, передає RegioNews.

На загибель риби спочатку скаржилися місцеві жителі, згодом на місце виїхали спеціалісти для перевірки цих фактів.

Спільно з працівниками поліції, рибоохоронного патруля, громадськості проведено обстеження р. Хомора де виявлено загибель водних живих ресурсів в басейні річки на відрізку від проїздного мосту в смт. Першотравенськ до місця злиття річок Случ та Хомора", - йдеться в повідомленні.

Також були відібрані проби води на дослідження, які показали рівень кисню 2,9 мл. при нормі 4,0 - 6,0.

Проведено підрахунок загиблої по видах риби та буде проведено розрахунок збитків. Матеріали готуються для передачі до поліції з метою встановлення винних осіб", - додали в екоінспекції.

Нагадаємо, 7 липня у Миколаївській області зафіксували масову загибель риби.

Житомирська область риба екологія перевірки річка
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