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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
22 июля 2020, 11:42 9

В Житомирской области обнаружили массовую гибель рыбы

22 июля 2020, 11:42 9
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По словам экологов, рыба гибнет из-за промышленных выбросов
По словам экологов, рыба гибнет из-за промышленных выбросов
Фото: Facebook
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В пгт. Первотравенск Барановского района Житомирской области экологи зафиксировали массовую гибель рыбы в реке Хомора.

Об этом в Facebook сообщает Государственная экологическая инспекция Полесского округа, передает RegioNews.

На гибель рыбы сначала жаловались местные жители, впоследствии на место выехали специалисты для проверки этих фактов.

Совместно с работниками полиции, рыбоохранного патруля, общественности проведено обследование р. Хомора где обнаружена гибель водных живых ресурсов в бассейне реки на участке от проездного моста в с. Первотравенск к месту слияния рек Случь и Хомора", - говорится в сообщении.

Также были отобраны пробы воды на исследования, которые показали уровень кислорода 2,9 мл. при норме 4,0 - 6,0.

Проведен подсчет погибшей по видам рыбы и будет проведен расчет убытков. Материалы готовятся для передачи в полицию с целью установления виновных лиц", - добавили в экоинспекции.

Напомним, 7 июля в Николаевской области зафиксировали массовую гибель рыбы.

Житомирская область рыба экология проверки река
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