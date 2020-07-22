В Житомирской области обнаружили массовую гибель рыбы

По словам экологов, рыба гибнет из-за промышленных выбросов

По словам экологов, рыба гибнет из-за промышленных выбросов

Фото: Facebook

В пгт. Первотравенск Барановского района Житомирской области экологи зафиксировали массовую гибель рыбы в реке Хомора.

Об этом в Facebook сообщает Государственная экологическая инспекция Полесского округа, передает RegioNews.

На гибель рыбы сначала жаловались местные жители, впоследствии на место выехали специалисты для проверки этих фактов.

Совместно с работниками полиции, рыбоохранного патруля, общественности проведено обследование р. Хомора где обнаружена гибель водных живых ресурсов в бассейне реки на участке от проездного моста в с. Первотравенск к месту слияния рек Случь и Хомора", - говорится в сообщении.

Также были отобраны пробы воды на исследования, которые показали уровень кислорода 2,9 мл. при норме 4,0 - 6,0.

Проведен подсчет погибшей по видам рыбы и будет проведен расчет убытков. Материалы готовятся для передачи в полицию с целью установления виновных лиц", - добавили в экоинспекции.

Напомним, 7 июля в Николаевской области зафиксировали массовую гибель рыбы.