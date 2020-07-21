Зведення ООС: на Донбасі три обстріли, двоє поранених

Втрати окупантів уточнюються

Втрати окупантів уточнюються

Фото: Штаб ООС

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Біля Новотошківського, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", агресор застосував міномети калібру 120 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Павлопіль противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. А українських захисників поблизу Гнутового ворог обстріляв з ручних протитанкових гранатометів.

За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів двоє захисників зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до медичних закладів та надано кваліфіковану допомогу лікарів.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 21 липня 2020 року #ООС... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 21 липня 2020 р.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі зафіксували 17 обстрілів, загинув український військовий.