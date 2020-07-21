Свидетель по делу Гандзюк Пилипенко пошел на сделку со следствием - Офис генпрокурора

Он получил условный приговор в виде лишения свободы сроком на 5 лет

Он получил условный приговор в виде лишения свободы сроком на 5 лет

Фото: из открытых источников

Свидетель по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк и подозреваемый член херсонской организованной преступной группы Павел Пилипенко пошел на сделку со следствием и получил условный приговор.

Как передает RegioNews, об этом говорится в ответе Офиса Генерального прокурора на информационный запрос "Укринформа".

Известно, что Павел Пилипенко получил условный приговор в виде лишения свободы сроком на 5 лет с освобождением от отбывания наказания с испытанием с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении.

По информации Департамента надзора за органами безопасности, фискальной и пограничной службами Офиса генерального прокурора сообщаем, что 09.07.2020 Цюрупинским районным судом Херсонской области по согласию со всеми потерпевшими утверждено соглашение о признании виновности между прокурором и П. (Пилипенко - ред.)”, - говорится в сообщении.

Как информируют в Офисе генпрокурора, Пилипенко приговором суда было признано виновным в активном участии в массовых беспорядках 4 мая 2018 года вблизи здания Олешковской РГА Херсонской области, которые сопровождались насилием над лицами, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК Украины, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с освобождением от отбывания наказания с испытанием с испытательным сроком 2 года.

Напомним, 27 апреля Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генпрокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника депутата облсовета Алексея Левина.

Однако активисты раскритиковали завершения досудебного расследования в деле о нападении на Гандзюк, заявив, что до конца расследования еще три месяца, а "ГПУ поддержала требования адвокатов Мангера".

В результате досудебное расследование в деле убийства активистки Екатерины Гандзюк возобновили и продлили до 29 июля.

По версии следствия, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер вместе с Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, что повлекло ее смерть.