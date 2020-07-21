В Киеве неизвестные взорвали банкомат и похитили из него деньги

Правоохранители уже возбудили уголовное дело

Правоохранители уже возбудили уголовное дело

Фото: Нацполиция

Ночью 21 июля в Подольском районе Киева неизвестные взорвали банкомат и забрали кассеты с наличными.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает RegioNews.

Известно, что злоумышленников было трое, они взорвали банкомат возле продуктового магазина на улице Выговского.

Полицейские опросили свидетелей, изъяли видео с камер наблюдения и занимаются его изучением.

Правонарушители с помощью газовоздушной смеси взорвали банкомат, оттуда забрали кассеты с деньгами и скрылись. В результате взрыва повреждена внутренняя и внешняя отделка фасада здания, сумма ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

Полиция открыла дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества и кражи. Преступникам грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, 20 июля в Винницкой области второй раз за месяц взорвали и ограбили банкомат.