У Дніпропетровській області через аварію зійшли з рейок два поїзди

Аварія призвела до затримки руху пасажирських поїздів

Аварія призвела до затримки руху пасажирських поїздів

Фото: Facebook

У Дніпропетровській області вночі сталася залізнична аварія, в результаті якої два потяги зійшли із рейок.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.

Інцидент стався на перегоні Воскобійня – Верхньодніпровськ близько другої години ночі. Вантажний поїзд № 3531, який рухався перегоном, зупинився через спрацювання автогальм.

Під час огляду рухомого складу локомотивна бригада виявила сходження з рейок трьох вагонів та висипання вантажу (катанки) з одного з них", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що зустрічний вантажний поїзд № 1726 також застосував екстрене гальмування через наїзд на розсипаний вантаж. Локомотив потяга зійшов із рейок.

В "Укрзалізниці" повідомили, що вдалося відновити рух поїздів однією із колій, аварія спричинила суттєвий збій у графіку руху поїздів.

Причину залізничної аварії розслідує спеціальна комісія у складі фахівців товариства та регіональної філії", - додали в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, 19 липня на трасі Київ-Чоп зіткнулися легковик і вантажівка: щонайменше троє загиблих.