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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
20 июля 2020, 12:39 4

В Днепропетровской области из-за аварии сошли с рельсов два поезда

20 июля 2020, 12:39 4
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Авария привела к задержке в движении пассажирских поездов
Авария привела к задержке в движении пассажирских поездов
Фото: Facebook
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В Днепропетровской области ночью произошла железнодорожная авария, в результате которой два поезда сошли с рельсов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

Инцидент произошел на перегоне Воскобойня - Верхнеднепровск в два часа ночи. Грузовой поезд № 3531, который двигался по перегону, остановился из-за срабатывания автотормозов.

Во время осмотра подвижного состава локомотивная бригада обнаружила сход с рельсов трех вагонов и высыпания груза (катанки) из одного из них", - говорится в сообщении.

Известно, что встречный грузовой поезд № 1726 также применил экстренное торможение из-за наезда на рассыпанный груз. Локомотив поезда сошел с рельсов.

В "Укрзализныце" сообщили, что удалось восстановить движение поездов на одном из путей, авария вызвала существенный сбой в графике движения поездов.

Причину железнодорожной аварии расследует специальная комиссия в составе специалистов общества и регионального филиала", - добавили в "Укрзализныци".

Напомним, 19 июля на трассе Киев-Чоп столкнулись легковушка и грузовик: минимум трое погибших.

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