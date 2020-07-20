09:52  20 липня
Коронавірус в Україні: за добу 651 новий хворий і 13 смертей
09:11  20 липня
У Затоці горіли дві бази відпочинку: є постраждалі
08:19  20 липня
Доба на Донбасі: бойовики 17 разів порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
20 липня 2020, 09:31 4

Стало відомо, хто піде від "Слуги народу" у мери Харкова, Одеси та Дніпра

20 липня 2020, 09:31 4
Читайте также на русском языке
У Зеленського назвали ймовірних претендентів
У Зеленського назвали ймовірних претендентів
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

У команді президента розповіли про ймовірних кандидатів на посади мерів Харкова, Одеси та Дніпра, які підуть на місцеві вибори восени 2020 року.

Як передає RegioNews про це "РБК-Украина" повідомили джерела в Офісі президента.

Так, у Харкові "Слуга народу" планує висунути на посаду мера IT-бізнесмена Романа Катеринчика, власника компаній Artjoker і Turboseo, які займаються веб-розробкою та інтернет-рекламою. Він на останніх дострокових виборах у парламент замикав першу десятку списку партії Шарія.

Негласно в "Слузі народу" визнають: особливих надій на перемогу Катеринчика не покладають, за лічені місяці знайти реальну альтернативу Кернесу в місті їм не вдасться.

В Одесі проти поточного мера Геннадія Труханова хочуть висунути одного з фронтменів команди КВК "Одеські джентльмени", підприємця Олега Філімонова. Нібито його кандидатуру схвалив сам президент Володимир Зеленський.

У свою чергу, в Дніпрі, проти Бориса Філатова, який згідно з даними опитувань міг би набрати майже 43% голосів, від "Слуги народу" хочуть висунути в мери головного лікаря Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова, нинішнього депутата облради від БПП Сергія Риженка.

Також про свої амбіції на посаду міського голови Дніпра заявив нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський - він буде балотуватися, незалежно від того, на кому зупинить свій вибір президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ перевірить всіх кандидатів від "Слуги народу" на місцевих виборах.

вибори Одеса Слуга народа партія Харьків Дніпро
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
Всі відео »
Кум Катеринчука та фронтмен ТіКа. Хто стоїть за новою "Партією вінничан”
Депутати донецької облради та експомічник Богатирьової, або Хто контролює автовокзали Миколаївщини
Всі публікації »
Геннадій Москаль
Ігор Гришачов
Сергій Возний
Всі блоги »