Стало відомо, хто піде від "Слуги народу" у мери Харкова, Одеси та Дніпра

У Зеленського назвали ймовірних претендентів

У Зеленського назвали ймовірних претендентів

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У команді президента розповіли про ймовірних кандидатів на посади мерів Харкова, Одеси та Дніпра, які підуть на місцеві вибори восени 2020 року.

Як передає RegioNews про це "РБК-Украина" повідомили джерела в Офісі президента.

Так, у Харкові "Слуга народу" планує висунути на посаду мера IT-бізнесмена Романа Катеринчика, власника компаній Artjoker і Turboseo, які займаються веб-розробкою та інтернет-рекламою. Він на останніх дострокових виборах у парламент замикав першу десятку списку партії Шарія.

Негласно в "Слузі народу" визнають: особливих надій на перемогу Катеринчика не покладають, за лічені місяці знайти реальну альтернативу Кернесу в місті їм не вдасться.

В Одесі проти поточного мера Геннадія Труханова хочуть висунути одного з фронтменів команди КВК "Одеські джентльмени", підприємця Олега Філімонова. Нібито його кандидатуру схвалив сам президент Володимир Зеленський.

У свою чергу, в Дніпрі, проти Бориса Філатова, який згідно з даними опитувань міг би набрати майже 43% голосів, від "Слуги народу" хочуть висунути в мери головного лікаря Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова, нинішнього депутата облради від БПП Сергія Риженка.

Також про свої амбіції на посаду міського голови Дніпра заявив нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський - він буде балотуватися, незалежно від того, на кому зупинить свій вибір президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ перевірить всіх кандидатів від "Слуги народу" на місцевих виборах.