У Затоці горіли дві бази відпочинку: є постраждалі

Відпочиваючий отруївся продуктами горіння

Відпочиваючий отруївся продуктами горіння

Фото: ДСНС

В Одеській області у смт Затока горіли будівлі баз відпочинку "Граніт" і "Атлантида". Постраждав один чоловік, він отруївся продуктами горіння, але від госпіталізації відмовився.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

20 липня о 03:50 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на базі відпочинку "Граніт" за адресою: Білгород-Дністровський район, смт. Затока, вул. Приморська 99", - сказано в повідомленні.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що загорілося 6 дерев'яних будівель на базі відпочинку "Граніт" і "Атлантида".

Наголошується, що на території бази відпочинку "Граніт" виникла пожежа в двох одноповерхових дерев'яних будинках, адміністративній будівлі, металевій споруді для господарських потреб з розповсюдженням пожежі на два двоповерхових будинки, аптеку бази відпочинку "Атлантида".

У ДСНС повідомили, що в 6:00 пожежа ліквідована на площі 500 кв. м.

До гасіння залучалося 24 чоловіки особового складу та 5 одиниць техніки ДСНС.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївському суднобудівному заводі загорівся корабель.