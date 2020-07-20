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У Затоці горіли дві бази відпочинку: є постраждалі
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20 липня 2020, 09:11 7

У Затоці горіли дві бази відпочинку: є постраждалі

20 липня 2020, 09:11 7
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Відпочиваючий отруївся продуктами горіння
Відпочиваючий отруївся продуктами горіння
Фото: ДСНС
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В Одеській області у смт Затока горіли будівлі баз відпочинку "Граніт" і "Атлантида". Постраждав один чоловік, він отруївся продуктами горіння, але від госпіталізації відмовився.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

20 липня о 03:50 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на базі відпочинку "Граніт" за адресою: Білгород-Дністровський район, смт. Затока, вул. Приморська 99", - сказано в повідомленні.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що загорілося 6 дерев'яних будівель на базі відпочинку "Граніт" і "Атлантида".

Наголошується, що на території бази відпочинку "Граніт" виникла пожежа в двох одноповерхових дерев'яних будинках, адміністративній будівлі, металевій споруді для господарських потреб з розповсюдженням пожежі на два двоповерхових будинки, аптеку бази відпочинку "Атлантида".

У ДСНС повідомили, що в 6:00 пожежа ліквідована на площі 500 кв. м.

До гасіння залучалося 24 чоловіки особового складу та 5 одиниць техніки ДСНС.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївському суднобудівному заводі загорівся корабель.

Одеса пожежа рятувальники ДСНС море відпочинок
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