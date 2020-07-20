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Коронавірус в Україні: за добу 651 новий хворий і 13 смертей
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20 липня 2020, 09:52 6

Коронавірус в Україні: за добу 651 новий хворий і 13 смертей

20 липня 2020, 09:52 6
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Найбільше інфікованих зафіксували у Львівській, Закарпатській областях і Києві
Найбільше інфікованих зафіксували у Львівській, Закарпатській областях і Києві
pixabay.com
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З початку пандемії в Україні COVID-19 виявили у 59 493 осіб, 1 498 померли, а 3 1439 одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За минулу добу захворіла 651 людина, з них 34 дитини і 27 медичних працівників. Було госпіталізовано 134 людини. Зафіксовано 13 летальних випадків, одужали 560 пацієнтів", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше нових випадків підтвердили у Львівській області - 115, у Закарпатській - 86, в Івано-Франківській - 72, а в Києві - 77.

Нових випадків зараження за добу не фіксували у Хмельницькій, Чернігівській, Херсонській і Луганській областях.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 2317 випадків;
  • Волинська область — 3281 випадок;
  • Дніпропетровська область — 1209 випадків;
  • Донецька область — 794 випадки;
  • Житомирська область — 1602 випадки;
  • Закарпатська область — 4440 випадків;
  • Запорізька область — 687 випадків;
  • Івано-Франківська область — 3536 випадків;
  • Кіровоградська область — 682 випадки;
  • м. Київ — 6961 випадок;
  • Київська область — 3308 випадків;
  • Львівська область — 8115 випадків;
  • Луганська область — 106 випадків;
  • Миколаївська область — 522 випадки;
  • Одеська область — 2573 випадки;
  • Полтавська область — 353 випадки;
  • Рівненська область — 5144 випадки;
  • Сумська область — 371 випадок;
  • Тернопільська область — 2456 випадків;
  • Харківська область — 3033 випадки;
  • Херсонська область — 213 випадків;
  • Хмельницька область — 980 випадків;
  • Чернівецька область — 5332 випадки;
  • Черкаська область — 845 випадків;
  • Чернігівська область — 642 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, що станом на ранок 19 липня в Україні зафіксований 731 новий випадок захворювання коронавірусом.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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