Коронавірус в Україні: за добу 651 новий хворий і 13 смертей

Найбільше інфікованих зафіксували у Львівській, Закарпатській областях і Києві

Найбільше інфікованих зафіксували у Львівській, Закарпатській областях і Києві

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З початку пандемії в Україні COVID-19 виявили у 59 493 осіб, 1 498 померли, а 3 1439 одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За минулу добу захворіла 651 людина, з них 34 дитини і 27 медичних працівників. Було госпіталізовано 134 людини. Зафіксовано 13 летальних випадків, одужали 560 пацієнтів", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше нових випадків підтвердили у Львівській області - 115, у Закарпатській - 86, в Івано-Франківській - 72, а в Києві - 77.

Нових випадків зараження за добу не фіксували у Хмельницькій, Чернігівській, Херсонській і Луганській областях.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 2317 випадків;

Волинська область — 3281 випадок;

Дніпропетровська область — 1209 випадків;

Донецька область — 794 випадки;

Житомирська область — 1602 випадки;

Закарпатська область — 4440 випадків;

Запорізька область — 687 випадків;

Івано-Франківська область — 3536 випадків;

Кіровоградська область — 682 випадки;

м. Київ — 6961 випадок;

Київська область — 3308 випадків;

Львівська область — 8115 випадків;

Луганська область — 106 випадків;

Миколаївська область — 522 випадки;

Одеська область — 2573 випадки;

Полтавська область — 353 випадки;

Рівненська область — 5144 випадки;

Сумська область — 371 випадок;

Тернопільська область — 2456 випадків;

Харківська область — 3033 випадки;

Херсонська область — 213 випадків;

Хмельницька область — 980 випадків;

Чернівецька область — 5332 випадки;

Черкаська область — 845 випадків;

Чернігівська область — 642 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, що станом на ранок 19 липня в Україні зафіксований 731 новий випадок захворювання коронавірусом.

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