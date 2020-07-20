Коронавірус в Україні: за добу 651 новий хворий і 13 смертей
З початку пандемії в Україні COVID-19 виявили у 59 493 осіб, 1 498 померли, а 3 1439 одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За минулу добу захворіла 651 людина, з них 34 дитини і 27 медичних працівників. Було госпіталізовано 134 людини. Зафіксовано 13 летальних випадків, одужали 560 пацієнтів", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Найбільше нових випадків підтвердили у Львівській області - 115, у Закарпатській - 86, в Івано-Франківській - 72, а в Києві - 77.
Нових випадків зараження за добу не фіксували у Хмельницькій, Чернігівській, Херсонській і Луганській областях.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 2317 випадків;
- Волинська область — 3281 випадок;
- Дніпропетровська область — 1209 випадків;
- Донецька область — 794 випадки;
- Житомирська область — 1602 випадки;
- Закарпатська область — 4440 випадків;
- Запорізька область — 687 випадків;
- Івано-Франківська область — 3536 випадків;
- Кіровоградська область — 682 випадки;
- м. Київ — 6961 випадок;
- Київська область — 3308 випадків;
- Львівська область — 8115 випадків;
- Луганська область — 106 випадків;
- Миколаївська область — 522 випадки;
- Одеська область — 2573 випадки;
- Полтавська область — 353 випадки;
- Рівненська область — 5144 випадки;
- Сумська область — 371 випадок;
- Тернопільська область — 2456 випадків;
- Харківська область — 3033 випадки;
- Херсонська область — 213 випадків;
- Хмельницька область — 980 випадків;
- Чернівецька область — 5332 випадки;
- Черкаська область — 845 випадків;
- Чернігівська область — 642 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, що станом на ранок 19 липня в Україні зафіксований 731 новий випадок захворювання коронавірусом.
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