Фракція "Слуга народу" створить партійний кодекс етики

Його розглядають як "джентльменську угоду, якої мають дотримуватися депутати"

Його розглядають як "джентльменську угоду, якої мають дотримуватися депутати"

Робоча група нардепів від «Слуги народу» розробляє положення про фракцію, коаційну угоду та кодекс етики.

Про це в ефірі Радіо Свобода розповіла заступниця голови фракції ""Слуга народу" Євгенія Кравчук, пише RegioNews.

У нас є робоча група, яка напрацьовує кілька документів. Це положення про фракцію, це якраз цей кодекс етики і коаліційна угода – більш деталізована програма партії. Складно сказати, яке покарання буде передбачати цей кодекс етики, бо насправді саме положення про фракцію може регулювати можливість виключення членів фракції чи включення до фракції якогось іншого депутата. Кодекс етики – це така, швидше, "джентльменська” угода, якої депутати мають дотримуватися. Це внутрішній документ", – заявила нардеп.

Інший депутат від "Слуги народу" Гео Лерос у свою чергу заявив, що сумнівається в ефективності такого кодексу.

Допоки Офіс президента має колосальний вплив на парламент, то ніякі джентельменські угоди не допоможуть. Я сумніваюся, що це спрацює. Це зайвий раз дасть привід Офісу президента впливати на окремих депутатів та їх перебування у фракці", – заявив Лерос в ефірі програми Свобода LIVE.

Нагадаємо, нардепи від "Слуг народу" неодноразово потрапляли в скандали через хамські висловлювання, в тому числі, на адресу своїх колег.

Зокрема у Миколаєві під час брифінгу голова партії "Слуга народу" і керівник фракції, народні депутати Олександр Корнієнко і Давид Арахамія обговорили свою колегу Ірину Аллахвердієву.

Намагаючись виправдатись за ситуацію Олександр Корнієнко втрапив у ще більшу халепу, заявивши, що обговорювали не лише Аллахвердієву, але й потенційну кандидатку в мери Миколаєва Тетяну Домбровську.