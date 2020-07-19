В Офисе президента рассказали о планах празднования Дня независимости
В рамках празднования Дня независимости Украины 24 августа может состояться Шествие ветеранов. Данная акция рассматривается как неполитическая.
Об этом говорится в сообщении Офиса президента по итогам заседания Консультационного совета по делам ветеранов, пишет Regionews.
На заседании Консультационного совета при президенте Украины поддержали инициативу ряда ветеранских общественных организаций о проведении ко Дню независимости Шествия ветеранов.
Это будет неполитическая и объединительная акция, которая продемонстрирует силу и единство", - говорится в сообщении.
Кроме того, стало известно о мероприятиях ко Дню памяти защитников Украины, который будет отмечаться 29 августа.
В частности, в этот день планируется провести минуту молчания, а возле Михайловского Златоверхого собора в Киеве пройдет панихида в память о погибших защитниках. Подобные мероприятия пройдут и в других городах страны.
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