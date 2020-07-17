В Україні кількість одужавших за добу від COVID-19 перевищила кількість нових інфікованих

За минулу добу померло 11 осіб, при цьому видужали 838 пацієнтів

За минулу добу померло 11 осіб, при цьому видужали 838 пацієнтів

Фото: з відкритих джерел

В Україні зафіксовано 57 264 випадки зараження коронавірусною інфекцією, за останню добу виявили 809 нових інфікованих.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews. За минулу добу найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Львівській області - 132, Рівненській - 88, Івано-Франківській - 67, а також у Києві 76. Загальне число смертельних випадків у країні становить 1456 осіб. Ситуація в регіонах виглядає наступним чином: Вінницька область — 2253 випадки;

Волинська область — 3188 випадків;

Дніпропетровська область — 1174 випадки;

Донецька область — 781 випадок;

Житомирська область — 1580 випадків;

Закарпатська область — 4229 випадків;

Запорізька область — 658 випадків;

Івано-Франківська область — 3309 випадків;

Кіровоградська область — 677 випадків;

м. Київ — 6689 випадків;

Київська область — 3184 випадки;

Львівська область — 7754 випадки;

Луганська область — 100 випадків;

Миколаївська область — 504 випадки;

Одеська область — 2435 випадків;

Полтавська область — 347 випадків;

Рівненська область — 4940 випадків;

Сумська область — 352 випадки;

Тернопільська область — 2358 випадків;

Харківська область — 2909 випадків;

Херсонська область — 207 випадків;

Хмельницька область — 942 випадки;

Чернівецька область — 5262 випадки;

Черкаська область — 800 випадків;

Чернігівська область — 632 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні. Нагадаємо, що станом на ранок 16 липня в Україні зафіксовано 56 455 випадків COVID-19. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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