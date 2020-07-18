10:26  18 липня
Коронавірус в Україні залишається на високому рівні: за останню добу 847 нових випадків
11:44  18 липня
Від вибуху біля столичного метро "Шулявська" постраждали ще три людини
10:11  18 липня
Бойовики на Донбасі 18 разів порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
18 липня 2020, 10:26 5

Коронавірус в Україні залишається на високому рівні: за останню добу 847 нових випадків

18 липня 2020, 10:26 5
Читайте также на русском языке
За минулу добу зафіксовано 21 летальний випадок, 756 пацієнтів одужали
За минулу добу зафіксовано 21 летальний випадок, 756 пацієнтів одужали
pixabay.com
Читайте также
на русском языке

З початку пандемії в Україні COVID-19 виявили у 58 111 людини, 1477 осіб померли і 30 525 одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше нових випадків підтвердили у Львівській області - 137, Закарпатській - 89 і в місті Києві - 108.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

• Вінницька область — 2 271 випадок;

• Волинська область — 3219 випадків;

• Дніпропетровська область — 1183 випадки;

• Донецька область — 791 випадок;

• Житомирська область — 1584 випадки;

• Закарпатська область — 4318 випадків;

• Запорізька область — 665 випадків;

• Івано-Франківська область — 3385 випадків;

• Кіровоградська область — 677 випадків;

• м. Київ — 6797 випадків;

• Київська область — 3229 випадків;

• Львівська область — 7891 випадок;

• Луганська область — 105 випадків;

• Миколаївська область — 510 випадків;

• Одеська область — 2492 випадки;

• Полтавська область — 348 випадків;

• Рівненська область — 5015 випадків;

• Сумська область — 355 випадків;

• Тернопільська область — 2394 випадки;

• Харківська область — 2971 випадок;

• Херсонська область — 209 випадків;

• Хмельницька область — 963 випадки;

• Чернівецька область — 5289 випадків;

• Черкаська область — 818 випадків;

• Чернігівська область — 632 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, що станом на ранок 17 липня в Україні зафіксовано 57 264 випадки зараження коронавирусною інфекцією.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

коронавірус вірус Україна карантин хвороба пандемія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
Всі відео »
Кум Катеринчука та фронтмен ТіКа. Хто стоїть за новою "Партією вінничан”
Депутати донецької облради та експомічник Богатирьової, або Хто контролює автовокзали Миколаївщини
Всі публікації »
Геннадій Москаль
Ігор Гришачов
Сергій Возний
Всі блоги »