Коронавірус в Україні залишається на високому рівні: за останню добу 847 нових випадків

За минулу добу зафіксовано 21 летальний випадок, 756 пацієнтів одужали

За минулу добу зафіксовано 21 летальний випадок, 756 пацієнтів одужали

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З початку пандемії в Україні COVID-19 виявили у 58 111 людини, 1477 осіб померли і 30 525 одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше нових випадків підтвердили у Львівській області - 137, Закарпатській - 89 і в місті Києві - 108.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

• Вінницька область — 2 271 випадок;

• Волинська область — 3219 випадків;

• Дніпропетровська область — 1183 випадки;

• Донецька область — 791 випадок;

• Житомирська область — 1584 випадки;

• Закарпатська область — 4318 випадків;

• Запорізька область — 665 випадків;

• Івано-Франківська область — 3385 випадків;

• Кіровоградська область — 677 випадків;

• м. Київ — 6797 випадків;

• Київська область — 3229 випадків;

• Львівська область — 7891 випадок;

• Луганська область — 105 випадків;

• Миколаївська область — 510 випадків;

• Одеська область — 2492 випадки;

• Полтавська область — 348 випадків;

• Рівненська область — 5015 випадків;

• Сумська область — 355 випадків;

• Тернопільська область — 2394 випадки;

• Харківська область — 2971 випадок;

• Херсонська область — 209 випадків;

• Хмельницька область — 963 випадки;

• Чернівецька область — 5289 випадків;

• Черкаська область — 818 випадків;

• Чернігівська область — 632 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, що станом на ранок 17 липня в Україні зафіксовано 57 264 випадки зараження коронавирусною інфекцією.

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