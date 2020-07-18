Коронавірус в Україні залишається на високому рівні: за останню добу 847 нових випадків
З початку пандемії в Україні COVID-19 виявили у 58 111 людини, 1477 осіб померли і 30 525 одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Найбільше нових випадків підтвердили у Львівській області - 137, Закарпатській - 89 і в місті Києві - 108.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
• Вінницька область — 2 271 випадок;
• Волинська область — 3219 випадків;
• Дніпропетровська область — 1183 випадки;
• Донецька область — 791 випадок;
• Житомирська область — 1584 випадки;
• Закарпатська область — 4318 випадків;
• Запорізька область — 665 випадків;
• Івано-Франківська область — 3385 випадків;
• Кіровоградська область — 677 випадків;
• м. Київ — 6797 випадків;
• Київська область — 3229 випадків;
• Львівська область — 7891 випадок;
• Луганська область — 105 випадків;
• Миколаївська область — 510 випадків;
• Одеська область — 2492 випадки;
• Полтавська область — 348 випадків;
• Рівненська область — 5015 випадків;
• Сумська область — 355 випадків;
• Тернопільська область — 2394 випадки;
• Харківська область — 2971 випадок;
• Херсонська область — 209 випадків;
• Хмельницька область — 963 випадки;
• Чернівецька область — 5289 випадків;
• Черкаська область — 818 випадків;
• Чернігівська область — 632 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, що станом на ранок 17 липня в Україні зафіксовано 57 264 випадки зараження коронавирусною інфекцією.
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