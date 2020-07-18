У МОЗ очікують другу хвилю коронавірусу в листопаді
Ще одна хвиля очікується з лютого 2021 року
Ще одна хвиля очікується з лютого 2021 року
У Міністерстві охорони здоров'я очікують два спалахи захворюваності на коронавірус - в листопаді й у лютому 2021 року.
Як передає RegioNews, про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Свободи слова".
За його словами, коронавірус має певну сезонність.
З обережністю потрібно ставитися до початку осіннього періоду, коли у нас відбувається сезонне зростання грипу. Це буде листопад, це перша хвиля, лютий, це друга хвиля. Тоді у нас може відбутися велике зростання. Тут нам треба підготуватися", - заявив Ляшко.
Нагадаємо, на Закарпатті до прийому хворих COVID-19 підготували чотири додаткові лікарні.
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