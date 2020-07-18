У МОЗ очікують другу хвилю коронавірусу в листопаді

Як передає RegioNews, про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Свободи слова".

За його словами, коронавірус має певну сезонність.

З обережністю потрібно ставитися до початку осіннього періоду, коли у нас відбувається сезонне зростання грипу. Це буде листопад, це перша хвиля, лютий, це друга хвиля. Тоді у нас може відбутися велике зростання. Тут нам треба підготуватися", - заявив Ляшко.