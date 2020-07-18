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18 липня 2020, 11:19 6

У МОЗ очікують другу хвилю коронавірусу в листопаді

18 липня 2020, 11:19 6
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Ще одна хвиля очікується з лютого 2021 року
Ще одна хвиля очікується з лютого 2021 року
Фото: з відкритих джерел
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У Міністерстві охорони здоров'я очікують два спалахи захворюваності на коронавірус - в листопаді й у лютому 2021 року.

Як передає RegioNews, про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Свободи слова".

За його словами, коронавірус має певну сезонність.

З обережністю потрібно ставитися до початку осіннього періоду, коли у нас відбувається сезонне зростання грипу. Це буде листопад, це перша хвиля, лютий, це друга хвиля. Тоді у нас може відбутися велике зростання. Тут нам треба підготуватися", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, на Закарпатті до прийому хворих COVID-19 підготували чотири додаткові лікарні.

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коронавірус карантин МОЗ Віктор Ляшко пандемія
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