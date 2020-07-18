З 1 вересня школи запрацюють у звичному режимі, але є винятки - Ляшко
Робота шкіл з 1 вересня продовжиться в штатному режимі, закривати навчальні заклади будуть тільки в районах з "червоною зоною".
Як передає RegioNews, про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, зараз складно спрогнозувати епідеміологічну ситуацію по коронавірусу на вересень.
Червона зона" в цих районах, це не буде щось незвичайне, це ми вже знаємо, що таке епідпоріг. Тобто, якщо "червона зона", школа закривається на певний період часу", - зазначив Ляшко.
За його словами, тотального закриття шкіл на території країни не буде, якщо епідпоріг з грипу та ГРВІ буде в межах норми.
Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я спільно з Міністерством освіти розробляють правила, за яким школи зможуть почати роботу з 1 вересня.
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