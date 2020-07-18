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18 липня 2020, 12:41 6

З 1 вересня школи запрацюють у звичному режимі, але є винятки - Ляшко

18 липня 2020, 12:41 6
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Школи будуть закриватися в районах з "червоною зоною"
Школи будуть закриватися в районах з "червоною зоною"
Фото: vchasnoua.com
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Робота шкіл з 1 вересня продовжиться в штатному режимі, закривати навчальні заклади будуть тільки в районах з "червоною зоною".

Як передає RegioNews, про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, зараз складно спрогнозувати епідеміологічну ситуацію по коронавірусу на вересень.

Червона зона" в цих районах, це не буде щось незвичайне, це ми вже знаємо, що таке епідпоріг. Тобто, якщо "червона зона", школа закривається на певний період часу", - зазначив Ляшко.

За його словами, тотального закриття шкіл на території країни не буде, якщо епідпоріг з грипу та ГРВІ буде в межах норми.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я спільно з Міністерством освіти розробляють правила, за яким школи зможуть почати роботу з 1 вересня.

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коронавірус карантин школа діти Віктор Ляшко
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