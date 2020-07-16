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В Одесі відкрили відділення "Офісу простих рішень"
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16 липня 2020, 20:20 2

В Одесі відкрили відділення "Офісу простих рішень"

16 липня 2020, 20:20 2
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Це перше регіональне відділення "Офісу" в Україні
Це перше регіональне відділення "Офісу" в Україні
Фото: Михаїл Саакашвілі Facebook
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В Одесі 16 липня відкрили регіональне відділення громадської організації «Офіс простих рішень і результатів»

Про це пише RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.

На відкриття приїхав голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі, співзасновник громадської організації. Офіс в Одесі очолив активіст Олег Михайлик.

В Одесі комітет буде займатися муніципальним керівництвом, адміністрацією морських портів України, вивчатиме проблему видачі ліцензій тим, хто заробляє на морі", – заявив Саакашвілі.

Як уточнив Михайлик, найпершою проблемою, яку потрібно буде вирішувати в Одесі, є фінансування офісу. Проте, за словами голови одеського офісу, вже готові проєкти з реформування портової адміністрації та портового господарства, а також збираються напрацювання з реформування дозвільної і сертифікаційної системи для моряків.

Ми готуємо свої пропозиції і плануємо їх представити на спільному засіданні Національної ради реформ і українського уряду, яке заплановано на кінець липня", – заявив Михайлик.

Саакашвілі наголосив, що "Офіс простих рішень" також займатиметься реформою митниці, податкової, судової системи, ДАБІ та інших.

За словами Саакашвілі, наступний офіс відкриють у Дніпрі. Голова Виконавчого комітету реформ заявив також, що у кожного регіонального офісу буде своя специфіка.

Нагадаємо, раніше Саакашвілі анонсував масштабну реформу митниці.

Одеса реформа Михаїл Саакашвілі громадський рух офіс
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