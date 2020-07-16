Степанов: по всій країні заборонено працювати ресторанам і нічним клубам після 23:00

Рішення уряду поширюється на територію всієї країни

Рішення уряду поширюється на територію всієї країни

pixabay.com

В Україні заборонена діяльність закладів харчування та нічних клубів після 23:00 вечора до 07:00 години ранку.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, передає RegioNews.

На засіданні уряду було прийнято рішення, що це рішення стосувалося того, що заклади, такі як нічні клуби або заклади харчування, у них є відповідні обмеження по часу роботи. Тобто, ці обмеження з 23 до 7 години", - підкреслив Степанов.

Він відмітив, що у цей час вони не можуть працювати та пояснив, що це рішення уряду поширюється на територію всієї країни.

Нагадаємо, що станом на ранок 16 липня в Україні зафіксовано 56 455 випадків COVID-19, за минулу добу виявили 848 нових випадків захворювання.

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