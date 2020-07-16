"Укрзализныця" будет продавать все места в поездах киевского направления

В поездах обещают соблюдать все меры безопасности во время карантина

В поездах обещают соблюдать все меры безопасности во время карантина

Фото: flickr

С 16 июля "Укрзализныця" будет продавать все места в поездах поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

Это нововведение касается также транзитных поездов через столицу.

Восстановление полноценной продажи билетов стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации", - говорится в сообщении.

В компании говорят, что согласно постановлению Министерства здравоохранения №39, разрешается перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения в пределах количества мест, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства.

А в случае перевозки в регион, в котором не применяется ослабление карантина, разрешается количество мест в пределах 50% от их количества.

Ранее реализация билетов в объеме 100% была начата на такие поезда: №7/8 Харьков - Одесса - из 2 июня, №81/82 Харьков - Новоалексеевка и №53/54 Днепр - Одесса - из 17 июня, №91/92 Одесса - Константиновка - из 29 июня", - добавили в компании.

Напомним, "Укрзализныця" в августе готова возобновить полноценное пассажирское сообщение.