"Укрзализныця" будет продавать все места в поездах киевского направления
С 16 июля "Укрзализныця" будет продавать все места в поездах поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.
Это нововведение касается также транзитных поездов через столицу.
Восстановление полноценной продажи билетов стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации", - говорится в сообщении.
В компании говорят, что согласно постановлению Министерства здравоохранения №39, разрешается перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения в пределах количества мест, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства.
А в случае перевозки в регион, в котором не применяется ослабление карантина, разрешается количество мест в пределах 50% от их количества.
Ранее реализация билетов в объеме 100% была начата на такие поезда: №7/8 Харьков - Одесса - из 2 июня, №81/82 Харьков - Новоалексеевка и №53/54 Днепр - Одесса - из 17 июня, №91/92 Одесса - Константиновка - из 29 июня", - добавили в компании.
Напомним, "Укрзализныця" в августе готова возобновить полноценное пассажирское сообщение.