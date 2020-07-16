Коронавірус в Україні: зафіксовано понад 800 нових випадків
За минулу добу зафіксовано 18 летальних випадків, 800 пацієнтів одужали
За минулу добу зафіксовано 18 летальних випадків, 800 пацієнтів одужали
Станом на ранок 16 липня в Україні зафіксовано 56 455 випадків COVID-19, за минулу добу виявили 848 нових випадків захворювання.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області – 197, Рівненській області – 70, Івано-Франківській області – 64 та місті Київ – 116", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
З тих, хто захворів минулої доби - 36 дітей, а також 51 медичний працівник. Було госпіталізовано 226 осіб.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 2221 випадок;
- Волинська область — 3147 випадків;
- Дніпропетровська область — 1163 випадки;
- Донецька область — 776 випадків;
- Житомирська область — 1569 випадків;
- Закарпатська область — 4166 випадків;
- Запорізька область — 642 випадки;
- Івано-Франківська область — 3242 випадки;
- Кіровоградська область — 675 випадків;
- м. Київ — 6613 випадків;
- Київська область — 3144 випадки;
- Львівська область — 7622 випадки;
- Луганська область — 98 випадків;
- Миколаївська область — 498 випадків;
- Одеська область — 2375 випадків;
- Полтавська область — 343 випадки;
- Рівненська область — 4852 випадки;
- Сумська область — 348 випадків;
- Тернопільська область — 2337 випадків;
- Харківська область — 2845 випадків;
- Херсонська область — 206 випадків;
- Хмельницька область — 930 випадків;
- Чернівецька область — 5232 випадки;
- Черкаська область — 783 випадки;
- Чернігівська область — 628 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
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