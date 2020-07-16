Коронавірус в Україні: зафіксовано понад 800 нових випадків

За минулу добу зафіксовано 18 летальних випадків, 800 пацієнтів одужали

За минулу добу зафіксовано 18 летальних випадків, 800 пацієнтів одужали

pixabay.com

Станом на ранок 16 липня в Україні зафіксовано 56 455 випадків COVID-19, за минулу добу виявили 848 нових випадків захворювання.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області – 197, Рівненській області – 70, Івано-Франківській області – 64 та місті Київ – 116", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

З тих, хто захворів минулої доби - 36 дітей, а також 51 медичний працівник. Було госпіталізовано 226 осіб.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 2221 випадок;

Волинська область — 3147 випадків;

Дніпропетровська область — 1163 випадки;

Донецька область — 776 випадків;

Житомирська область — 1569 випадків;

Закарпатська область — 4166 випадків;

Запорізька область — 642 випадки;

Івано-Франківська область — 3242 випадки;

Кіровоградська область — 675 випадків;

м. Київ — 6613 випадків;

Київська область — 3144 випадки;

Львівська область — 7622 випадки;

Луганська область — 98 випадків;

Миколаївська область — 498 випадків;

Одеська область — 2375 випадків;

Полтавська область — 343 випадки;

Рівненська область — 4852 випадки;

Сумська область — 348 випадків;

Тернопільська область — 2337 випадків;

Харківська область — 2845 випадків;

Херсонська область — 206 випадків;

Хмельницька область — 930 випадків;

Чернівецька область — 5232 випадки;

Черкаська область — 783 випадки;

Чернігівська область — 628 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

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