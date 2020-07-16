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16 липня 2020, 09:51 6

Коронавірус в Україні: зафіксовано понад 800 нових випадків

16 липня 2020, 09:51 6
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За минулу добу зафіксовано 18 летальних випадків, 800 пацієнтів одужали
pixabay.com
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Станом на ранок 16 липня в Україні зафіксовано 56 455 випадків COVID-19, за минулу добу виявили 848 нових випадків захворювання.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області – 197, Рівненській області – 70, Івано-Франківській області – 64 та місті Київ – 116", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

З тих, хто захворів минулої доби - 36 дітей, а також 51 медичний працівник. Було госпіталізовано 226 осіб.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 2221 випадок;
  • Волинська область — 3147 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1163 випадки;
  • Донецька область — 776 випадків;
  • Житомирська область — 1569 випадків;
  • Закарпатська область — 4166 випадків;
  • Запорізька область — 642 випадки;
  • Івано-Франківська область — 3242 випадки;
  • Кіровоградська область — 675 випадків;
  • м. Київ — 6613 випадків;
  • Київська область — 3144 випадки;
  • Львівська область — 7622 випадки;
  • Луганська область — 98 випадків;
  • Миколаївська область — 498 випадків;
  • Одеська область — 2375 випадків;
  • Полтавська область — 343 випадки;
  • Рівненська область — 4852 випадки;
  • Сумська область — 348 випадків;
  • Тернопільська область — 2337 випадків;
  • Харківська область — 2845 випадків;
  • Херсонська область — 206 випадків;
  • Хмельницька область — 930 випадків;
  • Чернівецька область — 5232 випадки;
  • Черкаська область — 783 випадки;
  • Чернігівська область — 628 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

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