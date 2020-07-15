В Черкассах и на Житомирщине разоблачили антиукраинских агитаторов

Злоумышленники призывали к смене власти и разжигали межнациональную рознь

Злоумышленники призывали к смене власти и разжигали межнациональную рознь

Служба безопасности Украины разоблачила в разных регионах нашей страны агитаторов, которые занимались распространением информации, направленной на разжигание религиозной, межнациональной розни и поддержке сепаратизма.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным следствия, житель Черкасс, который ранее за свою творческую деятельность стал членом Союза писателей России, по заказу кураторов из РФ готовил провокационные материалы. В них автор публично осуждал существование одной из украинских конфессий. Также фигурант активно поддерживал деятельность главарей незаконных вооруженных формирований так называемой "Л/ДНР".

Подготовленные материалы он распространял на пропагандистских интернет-ресурсах РФ.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику и флеш-накопители с доказательствами противоправной деятельности.

По заключениям экспертиз изъятые материалы содержат признаки разжигания межконфессиональной и религиозной вражды.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

На Житомирщине Коростышевский райсуд приговорил местную интернет-агитатора, которую СБУ разоблачила на агитации к насильственному изменению государственной власти и разжигании межнациональной розни.

Следователи установили, что публичные деструктивные сообщения на персональной странице в одной из социальных сетей распространяла жительница Коростышева. Аккаунт интернет-пропагандистки заблокирован, противоправные обращения будут удалены.

Решением суда фигурантка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, СБУ за три месяца выявила более 20 пророссийских агитаторов.