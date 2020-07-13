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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
13 липня 2020, 11:59 2

СБУ затримала переселенців з ОРДЛО, які відмивали кошти через криптовалюту

13 липня 2020, 11:59 2
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Правоохоронці провели у Києві 8 обшуків
Фото: СБУ
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Працівники Служби безпеки України затримали членів міжнародної інтернет-мережі, які займалися легалізацією доходів через криптовалюту.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, з 2017 року група переселенців із тимчасово окупованих територій створила низку онлайн-ресурсів, які дозволяли конвертувати криптовалюту з сумнівним джерелом походження у готівку та безготівкову форму.

Операції проводились без сплати обов’язкових платежів до державного бюджету України, відображення відповідних транзакцій у податковій звітності та ідентифікації клієнтів", - йдеться в повідомленні.

Видача готівки в Україні здійснювалась через обмінні пункти, правоохоронці провели у Києві 8 обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання підозрюваних.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили велику суму готівки у різних валютах, банківські картки, комп’ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію, що підтверджують незаконну діяльність. Також виявлено SIM-картки російських операторів, маршрутизатори мобільного та інтернет трафіку", - додали в СБУ.

Відкрита кримінальна справа, тривають слідчі дії, а також перевіряється причетність організаторів до фінансування так званих "Л/ДНР".

Нагадаємо, на Прикарпатті СБУ заблокувала нелегальний видобуток нафти.

ОРДЛО кримінал СБУ злочин інтернет
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