МОЗ розглядає варіант навчання школярів у дві зміни – Степанов
Міністерство охорони здоров’я України розглядає можливість навчання дітей у школах у дві зміни
Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу, пише RegioNews.
Зараз ми розробляємо правила, як наші діти навчатимуться з 1 вересня. Під час розгляду цих питань і встановлення відповідного регламенту, правил навчання, ми розглядаємо всі без винятку ситуації, зокрема й такі (коли діти навчатимуться у дві зміни)", – сказав Степанов. - Ми намагаємося зробити максимально зручні правила, але водночас, щоб ці правила створювали безпеку для дітей".
Раніше повідомлялося, що МОЗ розробляє правила, за якими школи розпочнуть роботу з 1 вересня.
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