МОЗ розглядає варіант навчання школярів у дві зміни – Степанов

Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу, пише RegioNews.

Зараз ми розробляємо правила, як наші діти навчатимуться з 1 вересня. Під час розгляду цих питань і встановлення відповідного регламенту, правил навчання, ми розглядаємо всі без винятку ситуації, зокрема й такі (коли діти навчатимуться у дві зміни)", – сказав Степанов. - Ми намагаємося зробити максимально зручні правила, але водночас, щоб ці правила створювали безпеку для дітей".