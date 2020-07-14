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14 липня 2020, 14:21 9

МОЗ розглядає варіант навчання школярів у дві зміни – Степанов

14 липня 2020, 14:21 9
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За словами міністра, у відомстві шукають "зручний і безпечний" варіант
За словами міністра, у відомстві шукають "зручний і безпечний" варіант
Фото: Гал-Інфо
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Міністерство охорони здоров’я України розглядає можливість навчання дітей у школах у дві зміни

Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу, пише RegioNews.

Зараз ми розробляємо правила, як наші діти навчатимуться з 1 вересня. Під час розгляду цих питань і встановлення відповідного регламенту, правил навчання, ми розглядаємо всі без винятку ситуації, зокрема й такі (коли діти навчатимуться у дві зміни)", – сказав Степанов. - Ми намагаємося зробити максимально зручні правила, але водночас, щоб ці правила створювали безпеку для дітей".

Раніше повідомлялося, що МОЗ розробляє правила, за якими школи розпочнуть роботу з 1 вересня.

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Нагадаємо, в Україні за добу виявили 638 нових випадків коронавірусу.

коронавірус карантин МОЗ ученики школи діти Максим Степанов
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