США выделят Украине еще $1,8 миллиона на борьбу с коронавирусом

США объявили об увеличении финансирования, связанного с COVID-19 для Украины с $15,5 млн до почти $17,3 млн

США объявили об увеличении финансирования, связанного с COVID-19 для Украины с $15,5 млн до почти $17,3 млн

Фото: Pixabay

Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину в борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями

Об этом сообщило посольство США в Украине, пишет RegioNews. Эта новая порция финансирования почти на 1,8 миллиона долларов США направлена на поддержку деятельности Международной организации по миграции (МОМ) на востоке Украины, помощь внутренне перемещенным лицам и другим категориям населения, пораженного конфликтом”, - говорится в сообщении. С помощью этого финансирования МОМ поможет предотвратить распространение COVID-19 путем предоставления гуманитарной помощи, поддержки мест для прохождения изоляции и центров лечения, программ охраны здоровья и гигиены и тому подобное. США продолжают поддерживать Украину в борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями. В начале этого месяца США... Опубликовано U. S. Embassy Kyiv Ukraine Вторник, 14 июля 2020 г. Напомним, 9 июля Минфин отчитался об использовании средств фонда по борьбе с COVID-19.

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