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США выделят Украине еще $1,8 миллиона на борьбу с коронавирусом
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14 июля 2020, 19:28 1

США выделят Украине еще $1,8 миллиона на борьбу с коронавирусом

14 июля 2020, 19:28 1
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США объявили об увеличении финансирования, связанного с COVID-19 для Украины с $15,5 млн до почти $17,3 млн
США объявили об увеличении финансирования, связанного с COVID-19 для Украины с $15,5 млн до почти $17,3 млн
Фото: Pixabay
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Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину в борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями

Об этом сообщило посольство США в Украине, пишет RegioNews.

Эта новая порция финансирования почти на 1,8 миллиона долларов США направлена на поддержку деятельности Международной организации по миграции (МОМ) на востоке Украины, помощь внутренне перемещенным лицам и другим категориям населения, пораженного конфликтом”, - говорится в сообщении.

С помощью этого финансирования МОМ поможет предотвратить распространение COVID-19 путем предоставления гуманитарной помощи, поддержки мест для прохождения изоляции и центров лечения, программ охраны здоровья и гигиены и тому подобное.

США продолжают поддерживать Украину в борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями. В начале этого месяца США...

Опубликовано U. S. Embassy Kyiv Ukraine Вторник, 14 июля 2020 г.

Напомним, 9 июля Минфин отчитался об использовании средств фонда по борьбе с COVID-19.

США Украина помощь деньги коронавирус COVID-19
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