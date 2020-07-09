Мінфін відзвітував про використання коштів фонду по боротьбі з COVID-19

Безпосередньо на запобігання і боротьбу з коронавірусом направлено 38,17 млрд грн

Безпосередньо на запобігання і боротьбу з коронавірусом направлено 38,17 млрд грн

На доплати до зарплат працівникам, зайнятим у протидії епідемії COVID-19, направлено 2,7 млрд грн.

Про це повідомило міністерство фінансів України, пише RegioNews.

Уряд станом на 7 липня в загальному витратив 54,01 млрд грн з бюджетного фонду протидії коронавирусній епідемії.

Безпосередньо на заходи запобігання і боротьби з COVID-19 направлено 38,17 млрд грн, ще 11,48 млрд грн виділено Фонду соціального страхування і Фонду загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття, які виплачують "карантинні" допомоги.

На доплати до зарплат працівникам, зайнятим у протидії епідемії COVID-19, направлено 2,7 млрд грн, і на грошову допомогу по догляду за дітьми втратили роботу через карантин - 1,66 млрд грн.

Мінфін також повідомив, що за його ініціативою прийнято постанову Кабміну, яка розкриває бенефіціарних власників компаній, що беруть участь у закупівлях на гроші з фонду COVID-19.

Це ключовий механізм, що дозволяє уникнути або виявити зловживання", - пояснили в Мінфіні.

Нагадаємо, коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 810 нових випадків