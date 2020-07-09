15:11  09 липня
Замість Олександра Дануци Кіровоградський осередок "Слуги Народу” очолить Микита Потураєв
21:00  09 липня
В Україні створять Комісію з розшуку зниклих безвісти на Донбасі
16:04  09 липня
В Україні закриють вісім колоній
UA | RU
UA | RU
09 липня 2020, 17:28 4

Мінфін відзвітував про використання коштів фонду по боротьбі з COVID-19

09 липня 2020, 17:28 4
Читайте также на русском языке
Безпосередньо на запобігання і боротьбу з коронавірусом направлено 38,17 млрд грн
Безпосередньо на запобігання і боротьбу з коронавірусом направлено 38,17 млрд грн
Читайте также
на русском языке

На доплати до зарплат працівникам, зайнятим у протидії епідемії COVID-19, направлено 2,7 млрд грн.

Про це повідомило міністерство фінансів України, пише RegioNews.

Уряд станом на 7 липня в загальному витратив 54,01 млрд грн з бюджетного фонду протидії коронавирусній епідемії.

Безпосередньо на заходи запобігання і боротьби з COVID-19 направлено 38,17 млрд грн, ще 11,48 млрд грн виділено Фонду соціального страхування і Фонду загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття, які виплачують "карантинні" допомоги.

На доплати до зарплат працівникам, зайнятим у протидії епідемії COVID-19, направлено 2,7 млрд грн, і на грошову допомогу по догляду за дітьми втратили роботу через карантин - 1,66 млрд грн.

Мінфін також повідомив, що за його ініціативою прийнято постанову Кабміну, яка розкриває бенефіціарних власників компаній, що беруть участь у закупівлях на гроші з фонду COVID-19.

Це ключовий механізм, що дозволяє уникнути або виявити зловживання", - пояснили в Мінфіні.

Нагадаємо, коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 810 нових випадків

коронавірус бюджетні кошти фонд бюджет финансы звіт Міністерство
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
До вересня у нас буде міністр сільського господарства - Зеленський
09 липня 2020, 17:11
СБУ задокументувала несплату антидемпінгових мит на сотні мільйонів постачальниками міндобрив з РФ
09 липня 2020, 15:40
У Харківській області виявили більш заразний різновид коронавірусу
09 липня 2020, 14:52
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Львівщина: понад 80% автостанцій регіону контролюють 4 бізнес клани
Як війна кланів Фірташа та Яценюка у Чернівцях породила нову політсилу
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »